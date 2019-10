Louis Tomlinson: il suo primo album solista “Walls” uscirà a gennaio 2020

Finalmente!

Segnati in rosso sul calendario il 31 gennaio 2020. Perché? Perché in quella data Louis Tomlinson pubblicherà l'album di debutto solista "Walls". Lo ha ufficializzato lui stesso, tramite un video postato su Instagram nel quale ringrazia i fan per avere avuto così tanta pazienza.

Con l'arrivo di "Walls" a inizio 2020, tutti gli One Direction avranno pubblicato un disco solista. Il primo è stato Zayn Malik, con "Mind of Mine" uscito nel 2016, poi era stata la volta di Harry Styles e Niall Horan che avevano debuttato con il primo album nel 2017. A dicembre 2019 toccherà a Liam Payne, con il suo "LP1". Non vediamo l'ora!

ph: getty images