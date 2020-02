Louis Tomlinson ha pubblicato il primo album solista “Walls”: ecco cosa ne pensano i fan

L'hai già ascoltato?

Today is the day: è uscito il tanto atteso disco di debutto di Louis Tomlinson, il primo senza gli One Direction. Il progetto si intitola "Walls" ed è formato da 12 canzoni - "Kill My Mind", "Don't Let It Break Your Heart", "Two of Us", "We Made It", "Too Young", "Walls", "Habit", "Always You", "Fearless", "Perfect Now", "Defenceless" e "Only the Brave" - nel quale il cantante ha messo tutto se stesso.

E questo i fan lo hanno capito benissimo, come si legge dalle prime impressioni che hanno condiviso via Twitter:

Ora posso dirlo: non per fare paragoni, ma secondo me #Walls è l’album più bello da solista dei ragazzi. È puro, dolce, i lyrics sono qualcosa di super potente. Da Louis non mi aspettavo nulla di meno, come sempre ha fatto zittire chi gli tira merda da anni. #LouisTomlinson pic.twitter.com/H6YmAG9kG0 — •𝕞𝕚𝕝𝕝𝕒• (@CamilovesLOUISS) January 31, 2020

#LouisTomlinson ha creato un gioiellino di Album, non riesco proprio a dire quale sia la canzone più bella, perché SONO TUTTE MERAVIGLIOSE — d made it🏹 (@coIdplarry) January 31, 2020

Sono rimasta paralizzata dalla prima all'ultima canzone con i brividi, la fierezza che ho per lui e gli occhi lucidi . ❤️❤️❤️

STUPENDO , MERAVIGLIO, BELLISSIMO #LouisTomlinson — Aurora (@Aurora32956143) January 31, 2020

Onestamente sono così orgogliosa di Louis e il suo capolavoro di album che non potrei esprimerlo a parole #LouisTomlinson #Walls — 𝘾𝙃𝙄𝘼𝙍𝘼♡𝙃𝙀𝙍 𝙇𝘼𝙍𝙀𝙉𝙏𝙎 ◟̽◞̽ (@lessismoreeee) January 31, 2020

#LouisTomlinson mi riporti tantissimo agli ultimi anni dei oned e ti amo ma un po’ ti odio anche perché sono molto toccata emotivamente al momento.

Cosa hai tirato fuori 🤧🤧 #Walls — martina🥀 (@scappa_via) January 31, 2020

Louis Tomlinson presenterà dal vivo il suo primo album solista durante un tour che toccherà anche l'Italia! L'11 marzo si esibirà Fabrique di Milano (sold put da tempo) e a luglio tornerà a trovarci con tre concerti in programma a Milano, Udine e Roma. Clicca qui per avere tutte le informazioni sui biglietti, prezzi compresi!

