Louis Tomlinson sull’album “Walls”: «È come se fosse di nuovo l’inizio della mia carriera»

Il suo debutto solista

Louis Tomlinson ha spiegato cosa significa per lui il suo primo album solista "Walls", uscito venerdì 31 gennaio. Un disco molto importante, non solo perché ha segnato il suo debutto senza gli One Direction, ma anche perché sono racchiuse diverse tematiche che l'hanno toccato da vicino in questi anni, come le relazioni, la famiglia, la follia della giovinezza e il senso di insicurezza e inadeguatezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Louis Tomlinson (@louist91) in data: 31 Gen 2020 alle ore 12:18 PST

«Sento che questo è come se fosse di nuovo l'inizio della mia carriera, con tanto da guardare al futuro – ha raccontato Louis a proposito di "Walls" – Onestamente, ho vissuto tutte le emozioni possibili negli ultimi anni e ne sono uscito più forte e più sicuro di quanto non sia mai stato. So di aver realizzato un album che piacerà ai miei fan, uno che suona come me e ha una sua identità. A volte non ero sicuro che fosse quello che avrei dovuto fare. Ora non riesco a immaginare di fare nient'altro».

I fan del cantante hanno molto apprezzato il disco, come dimostrano le prime opinioni espresse via Twitter che puoi leggere qui.

Louis Tomlinson presenterà dal vivo il suo primo album solista durante un tour che toccherà anche l'Italia! L'11 marzo si esibirà Fabrique di Milano (sold put da tempo) e a luglio tornerà a trovarci con tre concerti in programma a Milano, Udine e Roma. Clicca qui per avere tutte le informazioni sui biglietti, prezzi compresi.

ph: ufficio stampa