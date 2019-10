Louis Tomlinson: il suo primo album solista si intitolerà “Walls”

Ecco quando uscirà

Fiato alle trombe! Ci sono novità in merito al disco di debutto - il primo senza gli One Direction - di Louis Tomlinson.

Il progetto si intitolerà "Walls" e vedrà la luce a gennaio 2020. La notizia è stata confermata dallo stesso artista durante un'intervista rilasciata a Stellar Magazine.

According to Stellar Magazine, Louis’ album will be called 'Walls' and will be released January 2020



Su Wikipedia è apparsa anche una pagina dedicata all'album. Stando a quanto riportato, "Walls" dovrebbe uscire il prossimo 24 gennaio e dovrebbe essere formato da queste canzoni, che di seguito trovi in ordine sparso:

Kill My Mind

Two Of Us

Don’t Let It Break

Defenceless

Habit

Too Young

Miss You

Just Like You

Back to You

Always You

We Made It

Walls

All Along

When I Get Wasted I Can Taste You On My Lips

Stay tuned per saperne di più!

