Lizzo sta lavorando a nuova musica dal suo studio casalingo

#IoRestoACasa e faccio musica

Come molte altre pop star, anche Lizzo sta impegnando il suo tempo durante #IoRestoACasa lavorando a nuova musica. La star di "Juice" lo ha fatto sapere ai fan nel corso di una diretta Instagram, nella quale ha detto di star ultimando delle canzoni dal suo studio casalingo.

.@Lizzo updates fans on new music as she works from her home studio. 🎵 pic.twitter.com/YenwN3Fl52 — Pop Crave (@PopCrave) April 16, 2020

Lizzo non è l'unica cantante ad avere la possibilità di continuare a creare anche dalla sua abitazione. Per esempio Ariana Grande ha allestito un mini studio di registrazione in camera sua, praticamente sul comodino: vedere per credere!

Anche Rosalía è concentratissima sulle sue nuove produzioni musicali, come il tanto atteso featuring con Billie Eilish. L'artista spagnola ha dichiarato che la collaborazione è quasi pronta. Non vediamo l'ora di ascoltarla!

ph: getty images