Lizzo e Ariana Grande insieme nel remix di “Good As Hell”

BOOM

Con le loro voci esplosive, Lizzo e Ariana Grande hanno realizzato un featuring da urlo. Le due artiste hanno unito le forze e il talento nel remix di "Good As Hell", disponibile da venerdì 25 ottobre.

Alza il volume al massimo e preparati a far tremare i vetri di casa!

La versione originale di "Good As Hell" risale al 2016 ed è presente nell'EP di Lizzo "Coconut Oil". Tra le prossime collaborazioni di Lizzo ce ne sarebbe in programma una anche con Justin Timberlake. I due si sono chiusi in studio l'agosto scorso e ora Justin ha rivelato qualche dettaglio in più sul progetto. Clicca qui per leggere gli ultimi aggiornamenti!

Per quanto riguardo Ariana Grande, prossimamente verrà alla luce la colonna sonora del nuovo film della saga Charlie's Angels. Oltre a essere la co-executive producer, la pop star canta molte delle canzoni presenti nell'album. Tra i featuring presenti anche uno con Normani e Nicki Minaj, che in origine sarebbe dovuto essere realizzato con Dua Lipa.

ph: getty images