Little Mix: alla fine del video di “Wasabi” c’è una sorpresa per te

Che ti renderà molto felice

Le Little Mix hanno pubblicato il video ufficiale di una delle tracce più amate del loro ultimo album in studio "LM5", uscito a novembre 2018. Si tratta di "Wasabi"!

La clip è un insieme di attimi vissuti nel backstage dell'ultimo tour della band britannica: oltre alle 4 ragazze, compaiono ballerini e addetti ai lavori che le hanno accompagnate in questi mesi di concerti. C'è anche un cameo di Chris Hughes, il fidanzato di Jesy Nelson.

Di seguito trovi il videoclip di "Wasabi", ti consigliamo di guardarlo fino alle fine!

Ebbene sì, le Little Mix hanno ufficialmente dichiarato la fine dell'era di "LM5" e annunciato l'arrivo della nuova. Non vediamo l'ora di saperne di più, continua a seguirci per rimanere informato!

ph: getty images