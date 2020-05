Little Mix: guarda il video in stile anni ’80 del nuovo singolo “Break Up Song”

Take a look ;)

Le Little Mix hanno pubblicato il video ufficiale del nuovo singolo "Break Up Song", primo assaggio della loro prossima era musicale. La clip è realizzata in parte in stop motion animation e in parte con immagini delle "vere" LM, con un look in pieno stile anni '80.

Clicca play qui sotto e preparati a fare un salto indietro nel tempo!

Le Little Mix ci avevano avvertito i fan dell'arrivo di una nuova era già nel videoclip di "Wasabi", una delle tracce più amate del loro ultimo album in studio "LM5", uscito a novembre 2018. Lo trovi di seguito, ti consigliamo di guardarlo fino alla fine!

ph: getty images