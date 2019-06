Little Mix: il videoclip di “Bounce Back” ti farà impazzire

BOOM

Poche ore dopo il rilascio del nuovo singolo "Bounce Back", le Little Mix hanno sganciato un'altra bombetta. Si tratta del video ufficiale della canzone, dove le vedrai vestire i panni di coloratissime bambole.

La clip di apre proprio con una bimba intenta a giocare con una casa giocattolo. Una volta entrati si viene catapultati nel magico mondo delle Little Mix. Clicca play qui sotto per ammirare Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall e Perrie Edwards come non le hai mai viste prima!

Se ti sembra di aver già sentito parte di "Bounce Back" è perché nella canzone è presente anche il sample di "Back to Life (However Do You Want Me)", famoso brano del 1989 della band britannica Soul II Soul.

I Mixers italiani potranno ascoltare "Bounce Back" e altri pezzi della girl band il prossimo 18 settembre, quando le ragazze si esibiranno al Forum di Milano.

ph: getty images