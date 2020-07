Le Little Mix hanno pubblicato il nuovo singolo estivo “Holiday”

Da aggiungere alla tua playlist Summer2020

Oggi, venerdì 24 luglio, le Little Mix hanno rilasciato il loro singolo estivo 2020. Ebbene sì, se credevi che fosse quello precedente intitolato "Break Up Song" sappi che ti sei sbagliato di grosso! La canzone che la girl band inglese ha pubblicato per allietare la tua estate è (appunto) "Holiday" ed è accompagnata da un lyric video che trovi qui sotto.

E se sia "Break Up Song" che "Holiday" fossero un anticipo del nuovo album delle Little Mix? Le ragazze avevano avvertito i fan dell'arrivo di una nuova era già nel videoclip di "Wasabi", una delle tracce più amate del loro ultimo album in studio "LM5", uscito a novembre 2018.

Stay tuned per saperne di più!

A proposito di Little Mix, hai saputo che Leigh-Anne Pinnock si sposa? La cantante ha rivelato di aver detto sì alla proposta di matrimonio del fidanzato Andre Gray: congratulazioni!

ph: getty images