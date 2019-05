Little Mix: ascolta un assaggio del singolo inedito “Bounce Back”

"Steady Are You Ready?"

Le Little Mix hanno in serbo una sorpresa per i loro fan. Si tratta di una nuova canzone inedita intitolata "Bounce Back", in arrivo tra pochissimo. Per conoscere la data esatta di uscita devi pazientare ancora un po', ma nel frattempo puoi cliccare play qui sotto e ascoltare l'anteprima condivisa dal gruppo sui social.

"Bounce Back" non fa parte dell'ultimo album delle Little Mix "LM5", uscito lo scorso novembre e accolto nel migliore dei modi dai fan.

I Mixers italiani potranno ascoltare questa e altre canzoni della girl band il prossimo 18 settembre, quando Perrie, Jesy, Leigh-Anne e Jade si esibiranno al Forum di Milano.

ph: ufficio stampa