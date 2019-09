Little Mix: gli orari del concerto di Milano

S-T-A-S-E-R-A

Dopo il debutto a Madrid lunedì 16 settembre, l'LM5 The Tour delle Little Mix avrà come seconda tappa l'Italia! La girl band britannica è attesa sul palco del Mediolanum Forum di Milano la sera di mercoledì 18 settembre.

Per arrivare preparato e goderti al massimo lo show, ti consigliamo di cliccare qui per consultare la scaletta e dare un'occhiata qui sotto agli orari.

16:00 -> Apertura cassa vendita

17:00 -> Apertura cassa per il ritiro buste Ticketmaster e Ticketone

18:30 -> Apertura cassa accrediti

18:30 -> Apertura porte

19:35 -> Keelie Walker Music

20:30 -> Little Mix

La nuova tournée delle Little Mix prende il nome dal loro ultimo album in studio "LM5", uscito il 16 novembre 2018.

ph: press