Little Mix: è uscito il video di “Think About Us” ft. Ty Dolla $ign

Da venerdì 15 febbraio è disponibile su YouTube il video ufficiale di "Think About Us", nuova versione della canzone delle Little Mix realizzata insieme al rapper statunitense Ty Dolla $ign.

Si tratta si tratta di uno dei videoclip più sexy che la girl band britannica abbia mai realizzato: vedere per credere!

La versione originale della canzone fa parte di "LM5", ultimo album delle Little Mix pubblicato lo scorso novembre. Le ragazze presenteranno dal vivo i brani del nuovo disco e i precedenti successi durante il tour che le porterà anche in Italia.

Il gruppo è atteso al Forum di Milano il prossimo 18 settembre. Cliccando qui trovi tutto quello che c'è da sapere sui biglietti, prezzi compresi!

