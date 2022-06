I Litfiba sono in tour anche questa estate con l’Ultimo Girone

In programma da giugno ad agosto

Dopo aver scaldato i club di mezza Italia con i concerti indoor, i Litfiba sono pronti a proseguire anche in estate Ultimo Girone, il tour di addio che celebra anche i 40 (+2) anni della storica band italiana.

Piero Pelù e Ghigo Renzulli torneranno on the road il 24 giugno con una serie di concerti all'aperto che li vedrà impegnati sino a fine agosto. Sul palco saranno accompagnati da Luca "Luc Mitraglia" Martelli alla batteria, Fabrizio "Simoncia2 Simoncioni alle tastiere e Dado "Black Dado" Neri al basso.

Questo il calendario con tutti gli appuntamenti:

24 giugno Macerata - Musicultura

03 luglio Legnano (MI) - Rugby Sound Festival

09 luglio Nichelino (TO) - Sonic Park Stupinigi unica data in Piemonte

15 luglio Lucca - Lucca Summer Festival unica data in Toscana

16 luglio Ferrara - Ferrara Summer Festival

18 luglio Roma - Rock In Roma unica data nel Lazio

20 luglio Matera - Sonic Park Matera unica data in Basilicata

23 luglio Catania - Sotto il Vulcano Festival

27 luglio Bergamo - Bergamo Summer Music

29 luglio Villafranca (VR) - Villafranca Festival

30 luglio Majano (UD) - Festival di Majano unica data in Friulia Venezia Giulia

11 agosto Monte Urano (FM) - Bambù Festival

13 agosto Alghero (SS) - Anfiteatro Maria Pia unica data in Sardegna

18 agosto Lecce - Oversound Music Festival

20 agosto Cattolica (RN) - Arena della Regina

26 agosto Romano D’Ezzelino (VI) - AMA Festival

Siamo certi che in scaletta non mancheranno i successi che hanno segnato la carriera dei Litfiba come "El Diablo", "Spirito", "Fata morgana", "Regina di cuori", "Il mio corpo che cambia" e molti altri. Ci vediamo sottopalco!

ph: press