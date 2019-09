Liam Payne: guarda il videoclip del nuovo singolo “Stack It Up”

Ft. A Boogie Wit da Hoodie

Liam Payne ha pubblicato il video ufficiale del suo nuovo singolo inedito "Stack It Up". La clip, come la canzone, vede la partecipazione di A Boogie wit da Hoodie, rapper statunitense classe 1995.

"Stack It Up" è il primo brano inedito rilasciato da Liam dopo "First Time, il suo primo EP pubblicato il 24 agosto 2018. Le speranze di poter ascoltare un giorno un suo intero album solista sono più vive che mai!

Anche dal punto di vista sentimentale è un periodo roseo per il cantante. La sua relazione con la modella e influencer 19enne Maya Henry è diventata finalmente ufficiale. Si frequentano da mesi ormai, ma non erano ancora usciti totalmente allo scoperto per rispetto di Cheryl, ex e madre del figlio di Liam.

