Liam Payne ha annunciato due concerti in Italia: si esibirà a Lucca e a Roma

Elodie sarà la special guest

I rumors circolavano già da qualche giorno, ma l'annuncio ufficiale è arrivato solo ora: questa estate Liam Payne farà il suo esordio solista in Italia! Il cantante ha in programma ben due concerti nel nostro Paese, il 19 luglio a Lucca Summer Festival (Piazza Napoleone) e il 20 luglio a Roma Summer Fest (Cavea Auditoriom Parco della Musica).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Liam Payne (@liampayne) in data: 25 Dic 2019 alle ore 7:04 PST

Ad aprire i concerti sarà Elodie, reduce dal successo della sua partecipazione a Sanremo 2020 con "Andromeda" e dall'uscita del suo nuovo album.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 7 Feb 2020 alle ore 6:15 PST

I biglietti per i concerti di Lucca e di Roma saranno disponibili da mercoledì 12 febbraio alle ore 10:00 su dalessandroegalli.com e ticketone.it e da sabato 15 febbraio alle ore 10:00 in tutte le prevendite autorizzate.

Lo scorso 6 dicembre Liam Payne ha pubblicato il suo primo album senza gli One Direction intitolato "LP1". Il progetto è formato da 17 tracce, tra cui c'è anche "For You" ft. Rita Ora che puoi riascoltare qui sotto.

ph: press