Liam Payne ha ringraziato gli One Direction (compreso Zayn) nel booklet del primo album solista “LP1”

Venerdì 6 dicembre Liam Payne ha pubblicato il tanto atteso primo album solista "LP1". I fan che hanno acquistato la copia fisica del disco hanno trovato nel booklet una tenerissima sorpresa.

Tra i vari ringraziamenti scritti dal cantante, ce n'è uno anche per gli One Direction (compreso Zayn Malik) che recita così:

"Ai miei fratelli 1D Harry, Niall, Louis e Zayn, niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza di voi, grazie."

Prima di scioglierti definitivamente dalla dolcezza, leggi il messaggio che Liam ha pensato anche per il suo pubblico:

"Ultimo ma non per importanza, grazie ai miei fantastici fan per il vostro costante supporto ad ogni passo della mia strada, non posso credere cosa avete fatto per me. Sono veramente il ragazzo più fortunato del mondo. Spero di rendervi orgogliosi."

IM CRYING!! This is why it says in Liams album booklet #LP1 @LiamPayne pic.twitter.com/XvJkDvnZbp — Bella 🍉🍒🥝 (@IsabellaMarando) December 6, 2019

ph: press