Non perderti MTV Unplugged: Liam Gallagher, in onda STASERA su MTV!

Canale 130 di Sky

Se sei alla ricerca del venerdì sera perfetto eccoti accontentato: questa sera, alle ore 21.10, va in onda su MTV (Sky 130) MTV Unplugged: Liam Gallagher!

Dal divano di casa tua potrai vedere il live epico tenuto dall'artista inglese lo scorso agosto all'Hull City Hall. Liam si è esibito in queste suggestiva location accompagnato da un'orchestra di 24 elementi, di fronte a pochi fortunati fan. Assisterai a un'esperienza mistica all'insegna del rock 'n roll!

In scaletta Liam ha proposto 15 canzoni completamente riarrangiate: oltre ai grandi classici, non sono mancati brani del suo ultimo album solista "Why Me? Why Not", uscito il 20 settembre.

Cosa aspetti, invita anche i tuoi amici: stasera, venerdì 27 settembre, tutti davanti alla tv per vedere MTV Unplugged: Liam Gallagher!

ph: press