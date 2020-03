Liam Gallagher: in arrivo ad aprile l’album MTV Unplugged

Can't wait!

L'iconica performance di Liam Gallagher a MTV Unplugged della scorsa estate registrata alla City Hall di Hull è diventata un album! Il disco potrà essere tuo il prossimo 24 aprile.

"Sono onorato di essere parte del leggendario MTV Unplugged - ha commentato Liam - è stata un’esperienza incredibile e il pubblico di Hull è stato fantastico, così come il suono nella sala. Spero che l’album vi piaccia." Non vediamo l'ora di ascoltarlo!

Questa la tracklist dell'album:

1. Wall Of Glass

2. Some Might Say

3. Now That I Found You

4. One of Us

5. Stand By Me

6. Sad Song

7. Cast No Shadow

8. Once

9. Gone

10. Champagne Supernova

Dopo non essere riuscito a partecipare alla sessione che gli Oasis avevano registrato nel 1996 a causa di una malattia, Liam si è finalmente aggiunto alla lista di superstar che hanno registrato il mitico MTV Unplugged, come Paul McCartney, Page e Plant, Nirvana e molti altri.

Di seguito puoi ascoltare Liam cantante "Once".

ph: press