Levante: dopo il tour in Europa sarà la volta dell’Italia. Ecco le prime date annunciate

Da segnare in agenda ;)

Dopo l'epico concerto dello scorso novembre al Mediolanum Forum di Milano, Levante è pronta a tornare sul palco. Per i prossimi mesi l'artista di "Magmamemoria" ha in programma un tour in Europa e uno in Italia!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial) in data: 24 Nov 2019 alle ore 9:41 PST

Dopo i club del Vecchio Contenente a maggio, in estate Claudia si esibirà nei principali festival estivi del nostro Paese. Di seguito trovi i posti dove potrai ammirare la sua bravura dal vivo (nb, il calendario italiano è in aggiornamento).

Mercoledì 13 maggio – Bruxelles, VK

Giovedì 14 maggio – Amsterdam, Q Factory

Sabato 16 maggio – Londra, O2 Academy Islington

Lunedì 18 maggio – Parigi, Cafè de la Danse

Sabato 30 maggio – Madrid, Sala Shoko

Domenica 31 maggio – Barcellona, Itmakes Festival

Giovedì 2 luglio – Genova, Goa Boa Festival Previews

Giovedì 30 luglio – Roma, Auditorium Parco della Musica

Sabato 1 luglio – Patti Marina (ME), Indiegeno Fest

Levante è tra i 24 Big in gara al Festival di Sanremo 2020. Per la sua prima volta alla kermesse ha scelto una canzone scritta da lei stessa e prodotta da Antonio Filippelli intitolata "Tikibombom". In bocca al lupo Claudia!

ph: press