Levante ha annunciato l’uscita del suo nuovo libro “E questo cuore non mente”

In arrivo prima dell'estate

I fan più attenti avevano intuito che presto Levante avrebbe fatto un grande annuncio e così è stato! Come promesso, alle 14.00 di mercoledì 14 aprile, la cantautrice ha svelato l'uscita del suo nuovo libro intitolato "E questo cuore non mente".

Sarà disponibile entro l'estate ed è stato annunciato via social da Claudia con queste parole:

"Ritorna Anita, la mia antieroina, un personaggio che ho amato e odiato, ma sincero come pochi. Ritorna vivisezionando fino all’osso tutto quello che è stato, per cambiare quello che sarà. Un’immersione profonda e potente nella scienza dell’emozione, dove la mente è il cuore di tutto. Scrivere questo romanzo, per me, è stato un atto di coraggio, di grandissimo coraggio e spero di aver fatto il massimo... e se non avrò fatto il massimo, se non sarò stata brava, puntuale, impeccabile...questa volta quella bambina mi perdonerà. Questo libro è dedicato a tutti i bambini del mondo, a quelli che sono guariti e a quelli che scopriranno di dover guarire."

"E questo cuore non mente" sarà il terzo libro scritto da Levante dopo "Se non ti vedo non esisti" (2017) e "Questa è l'ultima volta che ti dimentico" (2018).

ph: press