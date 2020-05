Levante ha pubblicato il video della home version di “Tikibombom”

Interamente ideato, girato, diretto e montato da Levante

In queste settimane di #IoRestoACasa Levante ha realizzato una nuova versione di "Tikibombom", brano con il quale ha partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo.

La canzone si veste così di un nuovo abito ancora più intimo e introspettivo, grazie anche al videoclip che l'accompagna, interamente ideato, girato, diretto e montato dalla cantautrice, da sola a casa durante il periodo di isolamento.

Mettiti comodo e goditi questa home version!

"Tikibombom è un brano nato al pianoforte. Prima di presentarlo a Sanremo per un istante ebbi l’idea di farne una versione più raccolta, poi però decisi di arricchirla con una produzione più energica e alla fine è stata portata al Festival in quella veste – racconta Levante a proposito della canzone - Nel cassetto rimase il desiderio di crearne una versione più intima… anche se non pensavo così tanto intima, dato che l'ho registrata nell’armadio di casa durante la quarantena! Ho dovuto approfittare dei mezzi che avevo e l’armadio era l’unico luogo in cui avrei potuto attutire suoni e rumori esterni. Oltre alla registrazione della mia voce anche tutto il resto del lavoro per questa 'home version' è stato svolto da remoto, insieme ad Antonio Filippelli e Daniel Bestonzo. Amo questa 'nuova' versione perché è il modo in cui sono solita cantare questa canzone, in maniera distesa e sussurrata, a casa con il mio pianoforte."

Di seguito, invece, puoi riascoltare la versione originale di "Tikibombom".

