Levante: le date dell’instore tour di “Magmamemoria”

Da segnare in agenda ;)

Il 4 ottobre, giorno dell'uscita del suo nuovo album "Magmamemoria", Levante inizierà l'instore tour durante il quale incontrerà i suoi amati fan in giro per l'Italia.

Apri l'agenda e segna l'appuntamento più vicino a te!

Venerdì ‪4 Ottobre @Milano Mondadori Piazza Duomo H. 18.30

‪Sabato 5 Ottobre @Varese Mondadori H. 14.30

Sabato 5 Ottobre @Torino Feltrinelli Piazza C.L.N. Torino H. 18.00

‪Domenica 6 Ottobre @Stezzano (Bg)Mediaworld H. 15.00

Domenica 6 Ottobre @ Verona Feltrinelli Via 4 Spade H. 18.30

Lunedì 7 Ottobre @Bologna Mondadori Via D'Azeglio H. 14.30

Lunedì 7 Ottobre @Firenze Feltrinelli Red H. 18.30

‪Martedì 8 Ottobre @Roma Discoteca Laziale H. 18.30

‪Mercoledì 9 Ottobre @Salerno –Feltrinelli H. 15.00

Mercoledì 9 Ottobre @Napoli Feltrinelli H. 18.30

‪Giovedì 10 Ottobre @Palermo Mondadori ‪H.18.00

‪Sabato 12 Ottobre @Messina Feltrinelli H. 14.30

Sabato 12 Ottobre @Catania Feltrinelli Via Etnea 18.00

Martedì 15 Ottobre@ Bari Feltrinelli Via Melo H.14.00

Martedì 15 Ottobre @Lecce Feltrinelli H.18.00

‪Sabato 19 Ottobre @ Genova Feltrinelli H.16.00

Dopo "Andrà tutto bene" e "Lo stretto necessario" (con Carmen Consoli), "Bravi tutti voi" sarà il nuovo singolo di Levante estratto dal progetto. Potrai ascoltarlo da venerdì 27 settembre.

Levante sarà una dei grandi protagonisti dell'edizione 2019 della Milano Music Week, con un concerto di punta in programma sabato 23 novembre al Forum di Assago.

ph: ufficio stampa