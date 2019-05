Levante ha annunciato il suo primo concerto al Forum di Milano

Il prossimo 23 novembre

Nel giorno del suo 32esimo compleanno, è stata la stessa Levante a fare un bellissimo regalo ai suoi fan, annunciando il suo primo concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

Il prossimo 23 novembre la cantautrice di "Andrà tutto bene" calcherà il palco di una delle location più ambite dagli artisti italiani (e non solo). I biglietti saranno disponibili sui circuiti di vendita autorizzati.

Levante ha dato la grande notizia al suo pubblico via social, dove su Instagram ha usato queste intense parole:

"È arrivato il momento di unire tutti i puntini.

Si fa così, per diventare grandi si fa così.

È la vita.

Ti guardi indietro e magari il disegno è un quadro astratto incomprensibile oppure la linea più lunga, costante, tormentata che le tue mani abbiano saputo tracciare.

Mi guardo indietro e la vedo quella linea, tremolante e decisa, cancellata, spezzata e ripresa.

La mia linea non è una linea di confine, è una rotta da seguire...è la vita da esplorare.

Per questo tratto di terra, tracciare il selciato non sarà semplice, avrò bisogno di tutte le vostre mani, avrò bisogno di tutti voi, perché mi scoppia il cuore e mi tremano le gambe.

Il 23 Novembre del 2019, questa linea arriverà sul palco del Forum di Assago.

Portate le vostre mani e reggetemi la schiena."

Il concerto di Levante al Forum di Milano arriverà qualche tempo dopo la fine del suo tour nelle più belle arene storiche italiane. Clicca qui per scoprire tutte le date dei concerti.

