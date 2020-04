Levante ha cancellato il tour europeo in programma a maggio

Ecco il messaggio della cantautrice

A maggio Levante si sarebbe dovuta esibire nei club delle principali città europee, ma a causa dell'emergenza sanitaria globale in atto in tutto il mondo, è stata costretta a cancellare la tournée.

Qui sotto puoi leggere il messaggio postato dalla cantante su Facebook.

A seguito delle misure speciali a salvaguardia della salute pubblica per l’emergenza covid-19 il tour europeo è annullato.

13.05 - Bruxelles - VK

14.05 - Amsterdam - Q Factory

16.05 - Londra - O2 Academy Islington

18.05 - Parigi - Cafè de la danse

30.05 - Madrid - Sala Shoko

31.05 - Barcellona - Festival Itmakes

Per tutti coloro che hanno acquistato i biglietti in prevendita sarà possibile ricevere il rimborso, le modalità saranno comunicate agli utenti da ogni singola location entro lunedì 6 aprile.

Al momento risultano confermati i concerti di Levante in programma in Italia in estate.

ph: ufficio stampa