Il tour di Leslie sbarcherà a Milano il 27 febbraio!

Dopo essersi esibita in giro per l'Italia per tutto l'inverno, Leslie è pronta a portare il suo BiPolar Tour a Milano. La rapper salirà sul palco del Gate giovedì 27 febbraio. Ci vediamo sottopalco!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LESLIE 420 (@lesliep0thead) in data: 22 Gen 2020 alle ore 5:01 PST

A seguito dell'uscita dei suoi singoli "Oh My Goodness", "Bye Bye", "Psycho Pussy" e "Dammi Corda", lo scorso maggio Leslie si è fatta notare al grande pubblico passando i provini di The Voice of Italy.

