Leon Faun: guarda il video del singolo “Gaia”

Take a look ;)

Il rapper e attore Leon Faun ha pubblicato il video della sua nuova canzone "Gaia". La clip è diretta da Thaevil, mentre la canzone è prodotta da Duffy.

Per immergerti nel mondo fantasy di Leon non devi far altro che cliccare play qui sotto!

Leon de la Vallée - questo il suo vero nome - ha 19 anni ed è originario di Fiumicino. Si appassiona alla musica sin da piccolo, iniziando a rappare intorno ai 12 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LEON (@leon.faun) in data: 4 Set 2019 alle ore 5:31 PDT

Le sue prime canzoni escono su YouTube nel 2015 sotto il nome LYO, seguite nel 2017 dal primo EP intitolato "Endless". Sopo una serie di singoli lanciati in rete, è nel 2019 che comincia a farsi conoscere al grande pubblico con la pubblicazione di "Oh cacchio", il suo singolo di maggior successo che puoi ascoltare di seguito.

ph: ufficio stampa