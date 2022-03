Leo Gassmann: di cosa parla il nuovo singolo “La mia libertà”

Fuori il 25 marzo

Tra i New Music Friday di venerdì 25 marzo ci sarà anche "La mia libertà", canzone inedita di Leo Gassmann estremamente personale, come ha spiegato lui stesso:

"Questo brano è il mio personale modo di chiedere indietro quello che dovrebbe essere un diritto di tutti gli esseri umani: la libertà. Sono riflessioni personali su un tema universale e, purtroppo, sempre attuale, al di là di guerre e pandemie. Libertà di espressione ma anche libertà di poter decidere del proprio destino, una libertà individuale che deve comunque sempre rispettare le persone e la libertà collettiva."

"Spero che possa arrivare presto il momento in cui tutti possano sentirsi liberi di essere sé stessi, di esprimersi senza la paura di essere giudicati, discriminati o perseguiti, liberi di viaggiare, di amare e di poterci sentire finalmente tutti cittadini del mondo."

"La mia libertà" sarà accompagnato da un video ufficiale ideato e realizzato dallo stesso Leo Gassmann che ha usato riprese originali della sua famiglia e della sua infanzia prese direttamente dai suoi archivi personali.

"Ho curato personalmente la realizzazione del videoclip - racconta - per il quale ho usato filmati personali dell’archivio di famiglia che racchiudono attimi della mia infanzia che avevo dimenticato. Lavorare al montaggio è stato molto toccante ed ho rivisto il me bambino. I bambini sono puri per definizione e hanno insito il senso di libertà e di uguaglianza. Dovremmo tutti imparare dai bambini. E dovremmo tutti proteggere il bambino che c’è dentro di noi. Il video lo dedico ai miei genitori che mi hanno da sempre trasmesso il valore della libertà."

