Lenny Kravitz tornerà in concerto in Italia nell’estate 2020

Yessa!

Lenny Kravitz lontano dall'Italia non riesce a stare... per fortuna! Il cantante e musicista statunitense tornerà a esibirsi dal vivo nel nostro Paese anche nel 2020, per ben tre date del suo Here To Love Tour.

Apri l'agenda e segnati il calendario concerti!

7 luglio Piazza Sordello Mantova Live Estate 2020

9 luglio Palazzina di Caccia Stupinigi Sonic Park - Nichelino Torino

10 luglio Arena Santa Giuliana Umbria Jazz’20 – Perugia

Le prevendite generali dei biglietti avranno inizio alle ore 10.00 di giovedì 17 ottobre sul circuito TicketOne e in tutte le rivendite autorizzate.

ph: ufficio stampa D'Alessandro e Galli