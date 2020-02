Le Vibrazioni in gara a Sanremo 2020 con “Dov’è”: ecco di cosa parla la canzone

La loro terza volta al Festival

Le Vibrazioni tornano per la terza volta in gara al Festival di Sanremo con una canzone intitolata "Dov'è". Il brano è scritto dallo stesso Francesco Sarcina insieme a Roberto Casalino e Davide Simonetta.

Si tratta di una ballad che farà breccia nel tuo cuore anche grazie al suo significato: racconta la capacità di rialzarsi dopo una brutta caduta.

In occasione della serata che celebrerà i 70 anni del Festival di Sanremo, Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda eseguiranno una cover di "Un'emozione da poco", successo di Anna Oxa che si è classificato secondo alla kermesse nel 1978. Sul palco con Le Vibrazioni ci saranno anche i Canova.

A proposito di Sanremo 2020, non perderti Guess the Artist, il nuovo show che ti sfida su quanto conosci i cantanti in gara quest'anno al Festival. Il super conduttore Nicolò De Devitiis, a bordo di uno yacht ancorato nel porto della città dei fiori, intervisterà ogni volta un diverso artista in gara... solo che non sa di chi si tratta!

Ecco dove e quando potrai vedere Guess the Artist: da martedì 4 febbraio ti aspetta alle ore 11:00 e alle ore 15:00, sull'account Facebook, su Instagram e sul canale YouTube di MTV Italia .

Non è finita qui perché potrai rivedere tutti gli episodi d'un fiato in tv: Guess the Artist va in onda sabato 8 febbraio alle ore 11:00 su MTV Music (canale Sky 704) e domenica 9 febbraio alle 15.00 su VH1 (canale 67 DTT e 22 di tivusat). Nella settimana dal 10 al 14 febbraio, tornerà in replica su entrambi i canali.

Potrebbero interessarti anche:

Sanremo 2020: i duetti della serata dedicata alle cover delle canzoni che hanno fatto la storia del festival

Sanremo 2020: i titoli delle canzoni dei Big in gara

ph: ufficio stampa, credito Chiara Mirelli