Le Icona Pop sono tornate con il nuovo singolo “Next Mistake”

In attesa del disco

Con la loro hit del 2012 "I Love It" hanno gareggiato nella sfida dei tormentoni del passato MTV Best Summer Song Ever, ora le Icona Pop sono pronte a farti ballare con una nuova canzone.

Il singolo si intitola "Next Mistake" e anticipa il nuovo album delle artiste svedesi di prossima uscita. In attesa di conoscere altri dettagli sul progetto, puoi ascoltare il brano qui sotto.

Le Icona Pop sono un duo formato dalle dj Caroline Elizabeth Hjelt e Aino Jawo. Il loro ultimo disco in studio risale al 2013. Il successo di "I Love It" è stato anche merito di Charli XCX, che ha collaborato alla realizzazione del canzone. Per riascoltarla non devi far altro che cliccare play qui sotto.

ph: press