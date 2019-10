Lauv ha annunciato il suo primo concerto in Italia: sarà a Milano a maggio

Ecco i prezzi dei biglietti

Lauv si esibirà per la prima volta in Italia sabato 16 maggio 2020, quando salirà sul palco del Fabrique di Milano.

Se anche tu non vuoi perderti per nulla al mondo questo debutto live, prendi nota delle informazioni utili che trovi qui sotto:

Prezzo biglietto posto unico: € 27 + diritti di prevendita (nel prezzo è incluso 1 € che sarà devoluto all'organizzazione Blue Boy Foundation).

Special guest: BabyGirl

I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 10:00 di mercoledì 9 ottobre; mentre su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati saranno disponibili dalle ore 10:00 di venerdì 11 ottobre.

Nome d'arte di Ari Staprans Leff, Lauv è un cantante e produttore statunitense di origini russe e polacche. Classe 1994, ha pubblicato il suo primo singolo a soli 20anni intitolato "The Other", che ha ottenuto oltre 250 milioni di streams aggiudicandosi la certificazione Oro negli Stati Uniti.

Lauv è nominato agli MTV EMA 2019 nella categoria Best Push. Scoprirai chi vincerà domenica 3 novembre, quando andranno in scena gli MTV EMA 2019 dal FIBES, Centro Fiere e Congressi di Siviglia, in Spagna. Lo show sarà trasmesso in diretta su MTV, canale 130 di Sky. Stay tuned per scoprire i prossimi aggiornamenti e nel frattempo VOTA QUI come se non ci fosse un domani!

