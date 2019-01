Lauren Jauregui come una dea sulla copertina del nuovo singolo “More Than That”

In versione Venere

Lauren Jauregui come non l'hai mai vista sulla copertina del suo nuovo singolo "More Than That", in uscita venerdì 11 gennaio.

La cantante è in versione dea Venere, con i capelli schiariti e un abito fatto di trasparenze, sdraiata su una distesa di fiori.

"More Than That" sarà la seconda canzone rilasciata da Lauren dopo la fine della Fifth Harmony, che arriverà a qualche mese di distanza dal debutto di "Expectations", pubblicata lo scorso ottobre e che puoi riascoltare qui sotto.

ph: getty images