Laura Pausini è pronta a cantare per la prima volta al Radio City Music Hall di New York

C'è sempre una prima volta, anche per le grandi star della musica come Laura Pausini.

Domani, venerdì 31 agosto, la cantante debutterà in concerto al Radio City Music Hall di New York, una delle location più prestigiose e conosciute al mondo.

#newyork Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini) in data: Ago 29, 2018 at 5:40 PDT

Lo show fa parte dei concerti del Fatti Sentire Worldwide Tour, con il quale Laura attraverserà Stati Uniti, America Latina ed Europa.

"Nonostante siano già 25 anni che canto in tanti paesi non avevo mai suonato al Radio City Music Hall, è la prima volta che in questa città suono in questa venue, per me è bellissimo, è veramente emozionante!" ha dichiarato la pop star.

"La cosa che più amo di New York è la sua multiculturalità: cantando in questa città mi accorgo di avere davanti a me americani, francesi, brasiliani, tedeschi... è forse il concerto più difficile ma nello stesso il più interessante per me".

In bocca al lupo Laura!

via GIPHY

Laura tonerà in concerto in Italia a settembre, con il suo lungo tour nei palazzetti. Clicca qui per dare un'occhiata al calendario aggiornato.

ph: ufficio stampa Goigest, credito Angelo Trani