Lana Del Rey: fuori ora il doppio video di “Fuck It I Love You” e “The Greatest”

In attesa del nuovo album

Per i suoi due singoli "Fuck It I Love You" e "The Greatest", Lana Del Rey ha fatto una scelta molto particolare. Ha deciso di pubblicare un unico video - diretto da Rich Lee e della durata di circa 9 minuti - che racchiude entrambe le canzoni.

Puoi ammirarlo cliccando play qui sotto.

I brani sono un assaggio del nuovo album di Lana intitolato "Norman Fucking Rockwell!", in uscita il 30 agosto. QUI puoi leggere la tracklist del disco e ammirare la copertina, che vede la cantante insieme all'attore Duke Nicholson, nipote di Jack, a bordo di una barca a vela.

Lana tornerà in tour in Europa nel 2020: ecco le date dei concerti.

21 febbraio - Amsterdam, Ziggo Dome

23 febbraio - Parigi, Accor Hotels Arena

25 febbraio - Londra, The O2

26 febbraio - Manchester, Manchester Arena

28 febbraio - Glasgow, SSE Hydro

29 febbraio - Birmingham, Resorts World Arena

2 marzo - Berlino, Mercedes-Benz Arena

3 marzo - Colonia, Lanxess Arena

Tra le prossime uscite discografiche di Lana ci sarà anche il singolo realizzato insieme ad Ariana Grande e Miley Cyrus per il nuovo film della saga "Charlie's Angels". La canzone si intitolerà, appunto, "Angel": clicca qui per conoscere tutti i dettagli!

ph: ufficio stampa, credito Pamela Cochrane