Lady Gaga pubblicherà una nuova versione dell’album “Artpop” con una sostanziale modifica

Dall'11 novembre sarà disponibile in vinile e CD una nuova versione di "Artpop", terzo album in studio di Lady Gaga pubblicato nel 2013.

La novità sostanziale di questa riedizione riguarda la canzone "Do What U Want (With My Body)", che è stata rimossa. La scelta di toglierla dal disco è legato a R Kelly, artista con il quale Gaga aveva realizzato il brano.

La cantante ha voluto prendere le distanze dal collega dopo l'uscita "Surviving R. Kelly", documentario in cui diverse donne lo hanno accusato di aver abusato di loro nel corso degli anni.

A gennaio, dopo lo scoppio del caso, Lady Gaga era stata chiamata in causa dall'opinione pubblica proprio per aver lavorato con R Kelly in "Artpop", duettando con lui nella canzone "Do What U Want (With My Body)". Mother Monster aveva reagito prendendo una netta posizione sulla spinosa vicenda, riconfermando il suo sostegno a tutte e a tutti coloro che hanno subito molestie sessuali. Cliccando qui puoi leggere la lunga dichiarazione che aveva condiviso.

Tornando al presente, l'uscita del nuovo album in studio di Lady Gaga sembra essere sempre più imminente. Clicca qui per leggere gli ultimi aggiornamenti.

ph: getty images