Lady Gaga scrive di non ricordarsi di “Artpop” e i fan insorgono

Ecco cosa è successo

Lady Gaga ha scritto un nuovo, criptico tweet che ha scatenato le reazioni dei suoi Little Monsters.

i don’t remember ARTPOP — Lady Gaga (@ladygaga) November 11, 2019

La frase "Non mi ricordo di ARTPOP" ha fatto pensare a molti di essere un modo di rinnegare il suo terzo album in studio, uscito nel 2013. Il disco non sarà stato uno dei maggiori successi commerciali della cantante, ma sicuramente uno dei più innovativi, come le hanno ricordato i suoi fan.

Free my mind ARTPOP pic.twitter.com/moA1b3imJ6 — JUSTICE FOR ARTPOP (@mjaneholandx) November 11, 2019

I’m still living for ARTPOP — BRENDAN JORDAN 🎃 (@brendanwjordan) November 11, 2019

This is ART, Gaga! You should be pround of this amazing albun. pic.twitter.com/vKhVpjpUJV — JUSTICE FOR ARTPOP (@mjaneholandx) November 11, 2019

Recentemente Lady Gaga ha scelto di pubblicare una nuova versione di "ARTPOP" con una sostanziale modifica: senza la canzone "Do What U Want (With My Body)". La scelta di toglierla dal disco è legata a R Kelly, artista con il quale la canante aveva realizzato il brano.

Gaga ha voluto prendere le distanze dal collega dopo l'uscita "Surviving R. Kelly", documentario in cui diverse donne lo hanno accusato di aver abusato di loro nel corso degli anni.

Tra i prossimi programmi di Lady Gaga, oltre la musica e il tanto atteso nuovo album, ci sarà ancora il cinema: sarà la vedova nera dell'omicidio Gucci nel film diretto da Ridley Scott. Clicca qui per sapere di più.

ph: getty images