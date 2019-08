Lady Gaga è di nuovo in studio di registrazione: novità in arrivo

Lady Gaga sta passando gran parte di agosto a fare quello che adora di più: nuova musica in studio di registrazione. A conferma di ciò sono apparse diverse Instagram Stories postate da lei e da alcuni collaboratori.

.@LadyGaga posts many photos of herself in the studio. Looks like new music is really on the way! 👀🔥 pic.twitter.com/NLwpXBLEEq