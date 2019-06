Lady Gaga e Bradley Cooper a Glastonbury? Sembrerebbe proprio di no

A smentirlo una degli organizzatori

In queste ore moltissimi magazine e siti di settore hanno ribattuto la notizia di una probabile esibizione a sorpresa di Lady Gaga e Bradley Cooper sul palco di Glastonbury, iconico festival musicale che quest'anno si terrà dal 26 al 30 giugno nel Regno Unito.

I rumors si sono moltiplicati dopo che la speaker radiofonica britannica Edith Bowman ha raccontato di aver intervistato Bradley Cooper:

"Bradley Cooper è stato ospite di un mio podcast per parlare di 'A Star Is Born'. Gli ho detto: 'Mi piacerebbe sentire i vostri duetti in concerto, dal vivo'. E lui mi ha riposto tipo: 'Beh, abbiamo parlato con Nick Dewey e Emily Eavis. Ci piacerebbe fare il Park Stage."

Could Bradley Cooper and @ladygaga be gearing up for a surprise set at Glastonbury’s The Park next week? @edibow just dropped a pretty big hint pic.twitter.com/ZH2SqgmBXe — Stagedoor FM (@Stagedoor_FM) 23 giugno 2019

Proprio Emily Eavis, che insieme a Nick Dewery organizza il festival di Glastonbury, ha messo subito a tacere le voci, smentendo la notizia via Twitter.

"Prima che tutto questo vada fuori controllo... La risposta è no, non succederà. (Anche se è possibile guardare il fantastico 'A Star Is Born' nella nostra tenda cinema Pilton Palais alle 16.30 di venerdì)".

Più chiara di così!

Before this one gets out of control... the answer is no, that isn’t happening. (Although you can watch the amazing A Star Is Born in our Pilton Palais cinema tent at 4.30pm on Friday.) https://t.co/vUovpJAZuM — Emily Eavis (@emilyeavis) 24 giugno 2019

Proprio al festival di Glastonbury, Bradley Cooper ha girato la scena del film in cui Jackson Maine - il personaggio da lui interpretato - si esibisce sul Pyramid Stage, il palco principale dell'evento.

ph: getty images