Il video di Lady Gaga che improvvisa “Bad Romance” sul set di “A Star Is Born” è tutto quello di cui hai bisogno oggi

In un momento di pausa durante le riprese di A Star Is Born Lady Gaga ha regalato un momento memorabile alle comparse e ai tecnici impegnati sul set.

Dopo aver girato una delle scene più importanti del film - quella nella quale Ally e Jackson aka Bradley Cooper si riuniscono sul palco per cantare "Shallow" - Gaga ha ringraziato tutta la troupe e il pubblico improvvisando una delle sue canzoni più iconiche, "Bad Romance".

Il video di questo bellissimo dietro le quinte è diventato virare proprio in queste ore. Eccolo qui sotto!

gaga talking to the audience and singing bad romance on the set of a star is born with that ally outfit ugh my heart pic.twitter.com/TldN0gCQsA