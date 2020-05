Lady Gaga camionista! Al volante di un camion consegna personalmente le copie di Chromatica

E devi vedere la sua mascherina

Lady Gaga si rifiuta di lasciare che la pandemia globale le impedisca di far arrivare il suo nuovo album ai rivenditori e quindi ha preso in mano la situazione. In preparazione all'uscita di "Chromatica", la cantante 34enne è scesa in strada al volante di un super camion customizzato per consegnare personalmente le copie del disco. Gaga camionista, solo amore!

"Consegnando personalmente #Chromatica a tutti i rivenditori di tutto il mondo... In Chromatica il tempo e la distanza non esistono", ha scritto Mother Monster nella didascalia dell'album che ha condiviso su Instagram.

Camion con le immagini della nuova era della pop star, super parrucca rosa e prendiamoci qualche secondo per ammirare la mascherina, perché lavora in sicurezza anche una guerriera che combatte per portare amore cosmico sulla terra. Fucsia, borchie e il nome dell'album con il font sci-fi stampato sopra. Siamo troppo fan.

"Chromatica" uscirà domani 29 maggio, l'uscita era stata rimandata perché "non le sembrava giusto" pubblicare l'album durante le prime e più preoccupanti fasi dell'epidemia di coronavirus. Stefani ha preferito concentrare le sue energie organizzando One World Together At Home che ha raccolto tantissimi fondi.

"Chromatica" includerà i singoli "Stupid Love" e "Rain on Me" con Ariana Grande. Ci saranno anche featuring con Elton John e le Blackpink. Qui, puoi scoprire tutta la tracklist.

ph. getty images