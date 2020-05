Lady Gaga e Ariana Grande: i possibili significati nascosti del video di “Rain On Me”

Lady Gaga e Ariana Grande ci hanno blessato con il loro incredibile duetto "Rain On Me", accompagnato dal video ufficiale diretto da Robert Rodriguez.

La clip stata molto apprezzata dai Little Monsters e dagli Arianators, oltre che per i visual e le coreografie, anche per il senso di accettazione e superamento del dolore che porta con sé.

I fan hanno analizzato attentamente il video, scovando dei possibili significati nascosti che ti riportiamo qui sotto:

L'uso del viola

Questo colore è da sempre associato alla spiritualità, alla purificazione, alla gentilezza, alla creatività, all'immaginazione e alla lealtà. Solitamente le persone che prediligono il viola tendono a essere molto introspettive.

Il mondo capovolto

C'è chi ha associato questa scena al tre di spade, che ha un duplice significato. Se dritto simboleggia il cuore spezzato, la solitudine, la tristezza, il trauma e le lacrime; mentre se capovolto significa ottimismo, guarigione e riconciliazione.

Il coltello conficcato nella gamba di Lady Gaga

In molti ci hanno letto la rappresentazione del dolore cronico che affligge la cantate a causa della fibromialgia.

#RainOnMe to me, the knife in @ladygaga ‘s thigh represented her chronic pain. And when she pulled it out I felt that release. I think this song has a lot of deep meaning to it. Thank you ari and gaga ♥️

La pioggia di coltelli

I coltelli che piovono coltelli dal cielo potrebbero rappresentare le insidie e le difficoltà della vita, che con un po' di forza si può riuscire a schivare e andare avanti. Sia Lady Gaga che Ariana Grande sono passate attraverso immensi dolori, che sono riuscite a superare e a trasformare in arte.



the meaning behind the rain on me mv/song is so powerful and important like ariana and lady gaga have been thru hell and back but they took their pain and turned it into art.. these queens put their all into it & it came out to be so meaningful and on a different level #RainOnMe

— sophia (@changesgrandes) May 22, 2020