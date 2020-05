Lady Gaga e Ariana Grande: il loro featuring “Rain On Me” uscirà questa settimana

Che il countdown abbia inizio!

Lady Gaga ha svelato la data di uscita della collaborazione con Ariana Grande. Tieniti pronto, perché potrai ascoltare in loop "Rain On Me" da venerdì 22 maggio!

Nell'attesa di sapere come sarà la canzone, qui sotto puoi dare un'occhiata alla copertina del singolo:

"Rain On Me" è una delle tre collaborazioni presenti in "Chromatica", nuovo album di Mother Monster in arrivo il 29 maggio. Nel disco saranno presenti anche featuring con Elton John e Blackpink. QUI puoi dare un'occhiata alla tracklist.

Il singolo con Ariana Grande è il secondo estratto dal disco e segue il precedente "Stupid Love", che puoi riascoltare qui sotto.

A proposito del duetto, Ari ha dichiarato che non potrebbe essere più felice di essere la principessa di Lady Gaga. Clicca qui per saperne di più!

ph: getty images