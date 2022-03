La Rappresentante di Lista: si aggiungono nuove date estive al tour

Al via a giugno ;)

Good news per i fan de La Rappresentante di Lista! Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina hanno appena annunciato i nuovi appuntamenti estivi del tour che li porterà in giro per l'Italia da giugno ad agosto.

Il duo calcherà i palchi dei principali festival musicali del nostro Paese. Dai un'occhiata qui sotto al calendario concerti aggiornato!

28 Maggio 2022 Segrate (Mi) – Miami Festival Nuova Data

19 Giugno 2022 Ferrara - Ferrara Sotto Le Stelle

22 Giugno 2022 Lido Di Camaiore (Lu) - La Prima Estate

23 Giugno 2022 Roma - Rock In Roma

02 Luglio Allein (Ao) - Musicastelle

06 Luglio 2022 Caorle (Ve) – Parco Del Pescatore

09 Luglio 2022 Cremona - Tanta Robba Festival

10 Luglio 2022 Alba (Cn) - Collisioni Festival

17 Luglio Lugo (Ra) – Ravenna Festival Nuova Data Con Orchestra

24 Luglio 2022 Feltre (Bl) – Feltre D’estate

29 Luglio 2022 Bergamo - Piazzale Degli Alpini

31 Luglio Cividale Del Friuli – Mittelfest Nuova Data Con Orchestra

07 Agosto 2022 Zafferana Etnea (Ct) - Sottoilvulcano Festival

20 Agosto 2022 Mola Di Bari (Ba) - Locus Festival

A febbraio La Rappresentante di Lista ha pubblicato la nuova edizione del suo ultimo album, "My Mamma". Il progetto, intitolato "My Mamma Ciao Ciao Edition", contiene i pezzi del disco uscito lo scorso anno, tra cui "Amare", la canzone che avevano portato in gara a Sanremo 2021, più un paio di gradite aggiunte, come "Ciao Ciao" e la loro cover di "Be My Baby".

Sui social, Veronica e Dario hanno presentato il loro nuovo lavoro così: “Il viaggio di ‘My Mamma’ è iniziato meno di un anno fa e ci ha portati in luoghi che non avremmo mai immaginato, da un piccolo studio a Palermo fino alla fine del mondo. Abbiamo scritto ‘Ciao Ciao’ col sorriso sugli occhi e ci sorprende ogni giorno di più. È indescrivibile per noi due vedere quello che sta accadendo in questi giorni. Dentro questa nuova edizione del nostro quarto disco troverete anche ‘Be My Baby’, che sul palco di Sanremo con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra è stata la nostra indimenticabile ‘Prom Night Techno’. Da stasera ‘My Mamma Ciao Ciao Edition’ sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e vi assicuriamo che non è finita qui. Con amore D. & V”.

ph: ufficio stampa