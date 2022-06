La Rappresentante di Lista: di cosa parla il nuovo brano “Diva”

Un invito per tutte e tutti a sentirsi dive e divi

In attesa che il tour estivo entri nel vivo, La Rappresentante di Lista ha annunciato l'uscita di una nuova canzone! Si tratta di "Diva", brano disponibile da venerdì 17 giugno, scritto durante una session contestualmente al singolo sanremese "Ciao Ciao", .

La canzone è un invito per tutte e tutti a sentirsi dive e divi, all’accettazione di sé e all’autodeterminazione. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina ci ricordano che ciascuno di noi ha la possibilità di sviluppare il percorso personale che desidera, di inseguire i propri sogni, e ha il diritto di non essere ferito e attaccato per le proprie scelte e per le proprie fragilità.

Quello di "Diva" vuole essere quindi un messaggio di inclusività e rispetto per le diversità, come sempre è accaduto nella produzione e nella storia de LRDL. La libertà è la condizione che dobbiamo conquistare per far fiorire la "diva" che custodiamo: solo tacendo le voci feroci del giudizio, che spesso provengono proprio da noi stessi, si può raggiungere la vera emancipazione. Si tratta di un processo complesso e le conquiste sono spesso fragili, a rischio, parte di un discorso molto intimo e delicato.

Siamo sicuri che potremmo ascoltare dal vivo "Diva" durante i concerti che La Rappresentante di Lista terrà per tutta l'estate secondo questo calendario:

19 Giugno 2022 Ferrara - Ferrara Sotto Le Stelle

22 Giugno 2022 Lido Di Camaiore (Lu) - La Prima Estate

23 Giugno 2022 Roma - Rock In Roma

24 Giugno 2022 Fermo – Villa Vitali

01 Luglio 2022 Genova – Goa Boa Preview

02 Luglio 2022 Allein (Ao) - Musicastelle

05 Luglio 2022 Arezzo – Men/Go Music Fest

06 Luglio 2022 Caorle (Ve) – Suonicaorle

09 Luglio 2022 Cremona - Tanta Robba Festival

10 Luglio 2022 Alba (Cn) - Collisioni Festival

17 Luglio 2022 Lugo (Ra) – Ravenna Festival (Live Con Orchestra)

24 Luglio 2022 Feltre (Bl) - Feltre D’estate

29 Luglio 2022 Bergamo - Piazzale Degli Alpini

30 Luglio 2022 - Ponte Di Legno Tonale - Lago Valbiolo (Tn) - Water Music Festival

31 Luglio 2022 Cividale Del Friuli (Ud) – Mittelfest (Live Con Orchestra)

07 Agosto 2022 Zafferana Etnea (Ct) - Sottoilvulcano Festival

12 Agosto 2022 Bagheria (Pa) - Beat Full Extra

20 Agosto 2022 Mola Di Bari (Ba) - Locus Festival

11 Settembre 2022 Alghero - Alghero Music Spotlight

ph: ufficio stampa, credito Gabriele Giussani