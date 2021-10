Kungs: dopo la hit “Never Going Home” è tempo della nuova canzone “Lipstick”

Alza il volume e ascoltala qui!

Ci ha fatto ballare per tutta l'estate (e non solo) con "Never Going Home" e ora per Kungs è tempo di nuova musica! Il dj e producer francese ha pubblicato il brano inedito "Lipstick", che ricorda il sound dance e disco del pezzo precedente e si ricollega al suo progetto Club Azur.

Valentin Brunel - questo il vero nome di Kungs - con le sue canzoni ha oltre 2 miliardi di stream all’attivo. Si è fatto conoscere nel 2016 con il brano "This Girl", seguito da altri successi come "Be Right There", "Disco Night" e "Dopamine" feat. JHart.

In questi anni Kungs si è esibito sui palchi più importanti al mondo come quello del Coachella, Lollapalooza e Tomorrowland.

ph: ufficio stampa, credito Raffaele Cariou