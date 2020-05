“Kiss And Make Up” di Dua Lipa ft. Blackpink era stata proposta anche a Demi Lovato, Britney Spears e Miley Cyrus: ecco perché rifiutarono

Una canzone da record

Leggendo l'intervista rilasciata da Dua Lipa all'edizione inglese di GQ magazine emergono dei particolari interessanti non solo sul suo nuovo album "Future Nostalgia", ma anche riguardo canzoni del passato come "Kiss And Make Up".

Il super featuring con le Blackpink scritto dalla stessa Dua insieme a Chelcee Grimes era stato inizialmente proposto a Demi Lovato, Britney Spears e Miley Cyrus, ma rifiutarono perché "Pensavano che il testo fosse troppo giovane".



Dopo un anno e mezzo "Kiss And Make Up" è tornata nella mani di Dua che insieme alle Blackpink l'ha trasformata in una hit da record con più di 300 MILIONI di stream su Spotify.

A proposito di collaborazioni, preparati perché a breve dovrebbe uscire una canzone inedita realizzata da Dua Lipa e Normani. Clicca qui per saperne di più!

ph: getty images