Kesha ha pubblicato la canzone “Raising Hell”, primo anticipo del nuovo album “High Road”

She's back!

Reduce dal successo dell'ultimo album "Rainbow" - nominato ai Grammy Awards 2018 - Kesha ha ufficialmente iniziato una nuova era musicale con il singolo inedito "Raising Hell", realizzato insieme a Big Freedia.

La canzone è scritta dalla stessa Kesha insieme a Wrabel, Sean Douglas e Stint, ed è un inno alla trasgressione, all’indipendenza e alla libertà di pensiero, che da sempre contraddistinguono la cantante.

Di seguito puoi vedere il video ufficiale.

"Raising Hell" è il primo assaggio del nuovo album di Kesha intitolato "High Road", in uscita il 10 gennaio 2020.

Ecco la tracklist del disco:

1. Tonight

2. My Own Dance

3. Raising Hell feat. Big Freedia

4. High Road

5. Shadow

6. Honey

7. Cowboy Blues

8. Resentment feat. Sturgill Simpson & Brian Wilson

9. Little Bit Of Love

10. Birthday Suit

11. Kinky

12. Potato Song (Cuz I Want To)

13. BFF feat. Wrabe

14. Father Daughter Dance

15. Chasing Thunder

ph: ufficio stampa