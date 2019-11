Kelis ha annunciato il suo primo concerto in Italia: sarà il prossimo marzo a Milano

Ecco tutto quello che c'è da sapere

Un annuncio che i fan italiani di Kelis aspettavano da tempo!

La cantante di "Milkshake", infatti, sarà per la prima volta in concerto in Italia il 12 marzo 2020. Lo show si terrà al Fabrique di Milano e farà parte del tour che Kelis terrà in occasione del 20esimo anniversario del suo primo album "Kaleidoscope".

I biglietti per il live milanese di Kelis - posto unico € 30 + diritti di prevendita - saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 10:00 di mercoledì 20 novembre, mentre su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati potrai acquistarli dalle ore 10:00 di venerdì 22 novembre.

In vent'anni di carriera Kelis ha collaborato con artisti del calibro di Busta Rhymes, Usher, NAS, Duran Duran e ha sfornato successi come "Milkshake", "Trick Me", "Millionaire", "Bossy" e molti altri.

ph: ufficio stampa Indipendente Concerti