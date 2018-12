Keira Knightley ha mostrato il suo talento musicale nascosto: sa “suonare” con i denti

OMG

Che Keira Knightley fosse una delle attrici più brave e conosciute del cinema lo sa il mondo intero, ma che avesse anche un talento musicale nascosto non è noto a tutti. Almeno fino ad ora.

Nei giorni scorsi Keira è stata ospite della trasmissione della tv britannica Graham Norton Show, dove ha avuto modo di mostrare la sua innata capacità di usare i suoi denti come strumento musicale.

In questa occasione l'attrice ha "suonato" Raindrops Keep Falling on My Head - canzone del 1969 scritta da Burt Bacharach e Hal David per il film Butch Cassidy - ma ha assicurato di sapere interpretare qualsiasi cosa.

Dai un'occhiata al video qui sotto e preparati a rimanere a... bocca aperta!

ph: getty images